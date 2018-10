Met deze simpele tips ruikt het áltijd lekker in huis

De herfst en winter zijn de jaargetijden waarin we het meeste tijd in huis doorbrengen. Dan is het natuurlijk wel zo fijn als er een lekkere geur in de kamers rondhangt. Zó krijg je dat voor elkaar.

1. Bakken geblazen

Er gaat niets boven de goddelijke geur van versgebakken broodjes, appeltaarten of ander lekkers. Als je weet dat je gasten krijgt, bak dan bijvoorbeeld een bananenbrood of kaneelcake. Fijne geuren gegarandeerd!

2. Haal de natuur in huis

Kamerplanten zijn altijd een goed idee. Naast dat ze je huis verfraaien, reinigen ze ook nog eens de lucht. En veel planten ruiken daarbij heerlijk. Denk aan geraniums, jasmijn, eucalyptus, gardenia’s of orchideeën.

3. Plaats geurkaarsen op handige plekken

Een geurkaars is een redelijk voor de hand liggend middel om je huis lekker zoet te laten ruiken. Plaats de kaarsen niet alleen op gezellige plekken waar je vaak met mensen zit, maar ook op wat minder voor de hand liggende plekken – maar let op: steek ze daar niet aan. Zet bijvoorbeeld een vanillekaars in je kledingkast, zodat de stoffen de fijne geur absorberen.

4. Pannetje met kruiden

Zo eenvoudig kan het zijn: laat heet water in een pan zachtjes sudderen en voeg ingrediënten als citrusschijfjes en kruiden als lavendel of munt toe. Door de hitte verspreidt de heerlijke geur zich al snel door je huis.

5. Vul zelf potjes

Voor de Do It Yourself‘ers onder ons: je kunt heel gemakkelijk zelf gebruikte potten zoals jampotten schoonmaken en vullen met geurende ingrediënten. Denk aan kaneelstokjes, gedroogde appel en roosmarijn. Ook leuk om aan iemand cadeau te geven!

