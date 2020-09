Tuinieren maar: met deze tips maak je jouw tuin herfstklaar

Het is niet te zien aan het weer, maar er staat een nieuw seizoen voor de deur. Met deze tips maak je jouw tuin herfstklaar.

In de herfst komt het bloeiseizoen van veel planten ten einde. Door herfstplanten te nemen en deze goed te verzorgen, zorg je ervoor dat je tuin er in het najaar niet grauw uitziet.

Juiste planten

Kies voor laatbloeiers in de tuin. Schaf bijvoorbeeld agastache, bloemriet, zonnebloemen, dahlia’s of zonnehoed aan. Deze bloemen zorgen ervoor dat je tuin ook in de herfst kleurrijk is.