Déze dingen moet je niet vergeten om te doen in de tuin tijdens een hittegolf

De komende dagen is het zomer in ons land. De temperaturen stijgen naar boven de 25 graden en dat lijkt ook wel even zo te blijven. Daarom is het verstandig om ook de tuin voor te bereiden op deze warmte.

Volgens experts zijn er een aantal dingen die je moet doen in de tuin tijdens een hittegolf om schade te voorkomen. Dingen die je misschien altijd al doet en dingen waar je wat minder snel aan denkt.

Water geven

Misschien wel de belangrijkste én de bekendste: de planten genoeg water blijven geven. Daar denk je waarschijnlijk zelf ook nog wel aan, maar wat je misschien niet weet is wat het juiste moment is om dit te doen. Je kunt de planten het beste of vroeg in de ochtend of ’s avonds laat water geven. Wanneer je plant midden op de dag water krijgt, gaat deze wennen aan vocht op het warmste moment van de dag en dat kan ervoor zorgen dat deze het niet lang overleeft.

Extra laagje

Bij hoge temperaturen kan het helpen om een extra laagje potgrond of compost op de grond van de planten te leggen. Hiermee creëer je een isolatielaag waarmee je het vocht wat de plant zo nodig heeft, insluit. Oppervlakkige wortels kunnen daarnaast verbranden in de volle zon, dat kan zo’n laagje ook voorkomen.

Schaduw

Gaat de zon volop schijnen? Dan kan het ook verstandig zijn om je potten naar de schaduw te verplaatsen. Een beetje zon is natuurlijk wel goed voor de plantjes, maar een paar dagen in de brandende zon dan weer niet.

Bloemen plukken

Graag een bosje geplukte bloemen uit de tuin in huis? Een hittegolf is niet echt het juiste moment om bloemen te plukken. Mocht je het tóch willen doen: doe het dan ’s morgens vroeg. Heel vroeg, rond 4 uur ’s ochtends. Alleen dan kan de plant het overleven.

