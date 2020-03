Zin in het barbecueseizoen? Zó maak je je tuin alvast lenteklaar

Nu de dikke jassen weer voorzichtig de kast in kunnen, beginnen de kriebels weer te komen om de tuin op te knappen. De mooiste zomerherinneringen zijn toch die lange avonden met vrienden in jouw tuin met de heerlijkste gerechten van de barbecue. Dat wil je dit jaar weer! Startpagina.nl heeft een overzicht gemaakt om jouw tuin helemaal klaar te maken voor de lente.

In de winter, tijdens de natte en koude dagen, speelt de tuin eigenlijk geen rol in je leven. Zodra de dagen weer langer worden, gaat het kriebelen en denk je na over hoe de zomer eruit gaat zien. Wat heerlijk dat we straks weer grote delen van de dag weer buiten kunnen doorbrengen. Maar er moet nog wel aardig wat voorbereid worden, wil het een heerlijke bbq-zomer worden. Aan de slag dus maar!

Advertentie

Snoei, wied, maai en bemest

Omdat er hoogstwaarschijnlijk geen vorst meer komt, kun je alvast aan de slag met het snoeien van struiken zoals de rozenstruik, lavendel en pluimhortensia’s. Een belangrijke taak om de tuin mooi te houden is het onkruid wieden. Vanaf nu kun je het gras 2 keer per week maaien. Denk eraan om het gazon een keertje te bemesten voor wat extra voeding na de winter.

Houd katten op afstand

Katten kunnen naar hartenlust poepen in tuinen, maar daar zit je natuurlijk niet op te wachten als je vrienden straks aan je grote tuintafel aanschuiven. Kies daarom voor planten waaraan katten een hekel hebben en waar ze met een grote boog omheen lopen, zoals citroen en lavendel. Er zijn verrassend veel planten die citroenlucht verspreiden: citroenmelisse, citroengeraniums, citroentijm, vuurwerkplant en citroenverbena bijvoorbeeld.

De styling van je tuin

Is al je tuinmeubilair nog heel of kan er nog wel een leuk nieuw bankje bij? En wat dacht je van een aantal gezellige windlichten of lampionnen om een zwoele zomeravond met een wijntje in de tuin wat extra romantiek mee te geven? Op Startpagina.nl vind je een goede selectie aan tuincentra waar je voor tuinapparatuur en accessoires terecht kunt.

De Grote Vraag: welke barbecue?

Ouderwets bbq’en doen we natuurlijk gewoon op een rooster met daaronder houtskool. Maar, eerlijk is eerlijk, het is soms nogal een gedoe om het ding aan te krijgen. Mocht je op het punt staan een nieuw exemplaar aan te schaffen, verdiep je dan eens in een gas- of elektrische bbq. Misschien past dat wel veel beter bij je.

Bbq’en zonder vlees?

Uit automatisme grijpen we vaak naar de kippenvleugeltjes, worstjes en hamburgers, maar barbecueën kan ook heel goed met vis en groenten. Maak zelf spiesjes en leg deze op de barbecue.

Schutting te duur? Tuinvlogger Loes laat goedkopere alternatieven zien.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Startpagina. Beeld: iStock