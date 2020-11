Zo kun je je tuin onderhouden zónder chemische bestrijdingsmiddelen

Het is geen pretje om op je knieën met een aardappelschilmesje het onkruid tussen de tegels weg te halen. Daar zijn natuurlijk genoeg trucjes voor, maar hoe kun je je tuin onderhouden zónder chemische bestrijdingsmiddelen?

Een echte tuinier wil het liefst geen chemie gebruiken om de tuin op te knappen, want dat is niet goed voor de natuur. Ook de Tweede Kamer onderzoekt of het mogelijk is alle bestrijdingsmiddelen voor particulieren te verbieden. Maar hoe ga je dan te werk? Je wil natuurlijk niet dag en nacht in de weer zijn om al het onkruid weg te krijgen. Wat zijn de beste natuurlijke opties?

Om die vraag te beantwoorden, heeft het ministerie van infrastructuur en milieu laten onderzoeken wat er voor particulieren zoal mogelijk is voor het bestrijden van onkruiden, ziekten en plagen. Daaruit blijkt dat je zeker je tuin kunt onderhouden zonder chemie. Maar dat kan soms wel een flinke uitdaging zijn. Dit zijn de tips:

Voorkomen is beter dan genezen

De manier waarop je tuin is ontworpen, heeft veel invloed op het onderhouden van je tuin. Leg bijvoorbeeld alleen tegels op plekken waar ook daadwerkelijk gelopen wordt. Veel kiemplanten sterven alleen al door de voetstappen af. Daarnaast helpt het ook om vaak te vegen of het grind te harken om groene sprieten te voorkomen. Plaats in de border bodembedekkers en strooi rondom de planten cacaodoppen.

Onkruid

Als er toch onkruid tussendoor komt, dan kun je een paar dingen doen: heet water gooien, met een voegenkrabber in de weer of een onkruidstomer of brander erop loslaten. In het onderzoek staat een duidelijk schema waarin je per optie kunt zien op welke grond je het kunt toepassen, wat de kosten zijn en of het wel of niet goed werkt. Daaruit blijkt dat je onkruidbestrijding heel goed betaalbaar en zonder chemische bestrijdingsmiddelen kunt doen.

Plagen

Bij het bestrijden van plagen is het een ander verhaal. Ook hier is preventie heel belangrijk. Door je planten op de juiste plaats te zetten, blijven ze weerbaar tegen ongedierte. Verder kan een strategisch geplaatste rozemarijn helpen tegen plaagdieren. Bovendien kan een rommelig hoekje achter in de tuin of een vogelhuisje natuurlijke bestrijders van plaagdieren lokken. Als laatste kan het strooien van gesteentemeel bladluizen, rupsen of buxusmotten weren.

Schimmels en bacteriën

De grootste uitdaging is het bestrijden van plantenziektes, zoals schimmels, bacteriën en virussen. Om dit te voorkomen is het belangrijk om in de herfst de planten ’s ochtends water te geven in plaats van ’s avonds. Dan krijgen de schimmels en bacteriën minder kans om te groeien. Moet er toch iets gespoten worden, dan helpen natuurlijke extracten van ui en brandnetel goed tegen verschillende soorten schimmels.

Benieuwd naar de duidelijke schema’s en het volledige rapport? Lees het hier.

Bron: Trouw, CLM. Beeld: iStock