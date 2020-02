Libelle Legt Uit: zó bescherm je jouw tuin tegen de storm

Na storm Ciara, Dennis én Ellen lijkt er nog steeds geen eind te komen aan de onstuimige weersomstandigheden. Want ook maandag zijn er weer zware windstoten voorspeld. Je tuin heeft het dus zwaar te verduren. Maar hoe bescherm je jouw tuin tegen het natuurgeweld?

Libelle geeft doelgerichte tips waarmee jouw tuin de stormen doorstaat.

Voorkomen

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Daarom is het slim om je tuin op een handige manier in te richten. Aangezien we in Nederland geregeld te maken krijgen met flinke windstoten en ook regen geen uitzondering is is, kun je jouw tuin maar het beste wapenen tegen dergelijke barre weersomstandigheden.

Bomen beschermen

Dat doe je door de bomen en struiken in je tuin de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Jonge bomen kun je het beste voorzien van steunpalen. Afhankelijk van de grootte van de boom zijn 1, 2 of 3 steunpalen nodig. Bomen die hoger zijn dan 4 meter hebben 2 steunpalen nodig en bomen met een grotere kluit en hoogte hebben 3 steunpalen nodig. De bomen kun je gemakkelijk aan de boompalen bevestigen met rekbare boombanden. Het is belangrijk om deze rekbanden te gebruiken, want zo hebben de bomen nog voldoende beweging en breken ze niet af tijdens de storm.

Bloemen

Ook poreuze planten zoals pioenrozen en dahlia’s kun je het beste voorzien van een ondersteuning in de vorm van een kleine steunpaal. Deze hebben echter geen grote rekbanden nodig, maar kun je met een touwtje bevestigen aan de paal. Bloempotten die in het midden van de tuin staan, zet je het best langs de muur van je huis neer. Zo hebben ze voldoende beschutting en zullen ze niet breken door de wind.

Bron: Tuinadvies. Esdemharden. Beeld: iStock