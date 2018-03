Je tuin weer in topconditie: vijf klussen om in maart te doen

De dagen worden langer, de temperatuur schiet omhoog: in maart beginnen de lentekriebels weer op te spelen! Lekker naar buiten dus, want daar is genoeg te doen. Maart is de ideale maand om je tuin eens flink aan te pakken. Hier zijn vijf klussen die je nu kunt doen om je tuin weer in topconditie te krijgen.

1. Onkruid verwijderen

Door het lentezonnetje steekt het onkruid weer snel de kop op. Als deze ongewenste gasten bloemen en zaden gaan vormen, verspreiden ze zich razendsnel. Wees er dus op tijd bij, dan voorkom je ellende verderop in het jaar. Het beste kun je onkruid met de hand verwijderen. Dat is best een werkje, maar alleen op die manier weet je zeker dat je het gespuis met wortel en tak uitroeit. Anders komt het binnen de kortste keren terug en dat wil je niet! Gebruik voor deze klus kniebeschermers en tuinhandschoenen.

2. De bodem bedekken

Onkruid voorkomen kun je ook bijzonder effectief doen door je tuin slim in te richten. Zorg dat eenjarige tuinplanten, vaste planten, struiken en bomen het grootste deel van je border innemen. De open stukken die overblijven plant je aan met bodembedekkers of bestrooi je met houtsnippers of cacaodoppen. Dat levert ook nog een ander voordeel op; deze bodembedekking verteert langzaam en verrijkt je grond, terwijl het tegelijk onkruid tegenhoudt.

3. Rozen en hortensia’s snoeien

Maart is de perfecte maand om rozen en hortensia's te snoeien. Doe je dat nu, dan zul je zien hoe ze over een paar maanden letterlijk en figuurlijk opbloeien. Takken ouder dan drie jaar en verzwakte takken snoei je terug tot op de bodem. Houd wel het weerbericht in de gaten: als er nog vorst komt kun je beter even wachten.

4. Kalk strooien

Het geheim van elke mooie tuin is… kalk! Een belangrijke voedingsstof voor je gazon en voor jonge en snelgroeiende planten. Omdat kalk tijd nodig heeft om in de bodem op te lossen, kun je het beste in het najaar strooien. Maar mocht je dat vergeten zijn, geen nood. Strooi in het vroege voorjaar een snel werkende kalkkorrel in je tuin. Zeewierkalk is dan je beste optie.

5. Verticu… wat?

Verticuteren. Als je deze klus goed doet, is het gras bij jou het hele jaar groener dan bij de buren! Om goed te kunnen groeien heeft gras voldoende zuurstof, water en voedingsstoffen nodig. Door mos ontstaat een viltlaag op je gazon, waardoor voedingsstoffen de bodem niet bereiken en je gele plekken in je gras krijgt. Door te verticuteren verwijder je het mos en maak je de grond wat losser. Hier heeft je tuin (en jij dus ook) het hele jaar plezier van. Er zijn twee manieren om te verticuteren: met de hand of machinaal. Heb je een klein grasveld dan kun je het beste een verticuteerhark gebruiken. Ze zijn niet duur en voldoen in principe prima. Ieder tuincentrum heeft verticuteerharken en verticuteermachines in huis.

Klaar om de tuin in te gaan?

