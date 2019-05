Tuinfeest en regen? Zó valt de dag niet in het water

Heb je al tijden een tuinfeest gepland, maar valt het weerbericht op de dag zelf ineens vies tegen? Als afzeggen geen optie is, wordt het feest met deze tips alsnog een denderend succes – mét droge voeten.

Het weer in Nederland is nou eenmaal erg veranderlijk. Als feestorganisator moet je dus lekker flexibel ingesteld zijn. En vindingrijk. Dat ook.

Advertentie

1. Vroegtijdig bericht

Laat je gasten op tijd weten dat het feest ondanks de verwachte regenbui tóch doorgaat. Zo kunnen ze zich erop kleden en komen ze niet voor verrassingen te staan. Je voorkomt ook dat er misverstanden ontstaan omdat mensen denken dat het feest afgeblazen wordt.

2. Feestelijke schuilplek

Wanneer je plots te maken hebt met regen in plaats van zon, is een schuilplek in de tuin geen overbodige luxe. Als je geen schuur of groot afdak tot je beschikking hebt, is een partytent een goed idee. Zo kan het bezoek toch buiten staan, maar worden ze niet nat. Je kunt de tent wat feestelijker maken met bijvoorbeeld ballonnen, lampionnen en slingers.

3. Beslagen ten ijs

Een beetje extra voorbereiding is wel nodig. Zorg dus dat je genoeg voorzieningen hebt, zodat je bezoek geen kou lijdt. Denk aan dekentjes, een kampvuur en genoeg warme drankjes om te serveren bijvoorbeeld. Met paraplu’s in vrolijke kleuren hoeven de gasten niet allemaal in de partytent te schuilen. Koop ze in een aantal vrolijke kleuren en het ziet er nog gezellig uit ook.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN. Beeld: iStock