Naast dat tuinieren resulteert in een prachtige, weelderige tuin en een leeg hoofd, zitten er nog een aantal voordelen aan met je handen in de aarde wroeten.

Dat blijkt uit diverse wetenschappelijke onderzoeken. Wees vooral niet bang voor vieze handen en voeten, want de voordelen voor je gezondheid zitten ‘m daar juist in.

Dat zit zo: we zijn de laatste decennia steeds hygiënischer geworden. Zodra we ergens een vlekje zien grijpen we naar een doekje en de meeste mensen douchen elke dag. Het is natuurlijk fijn om schoon te zijn (en in een schoon huis te wonen) maar het levert niet alleen maar voordelen op. Denk aan het probleem van de ziekenhuisbacterie, bacteriën die resistentie ontwikkelen tegen antibiotica.



Wroeten in de aarde maakt gelukkig

Maar er is meer. Steeds meer onderzoeken tonen aan dat jezelf verbinden met de natuur (we zijn zelf tenslotte ook natuur) goed is voor zowel je mentale als fysieke gezondheid. Denk aan lekker met je handen in de aarde wroeten of met blote voeten door het gras lopen. We willen niet zo ver gaan, maar onderzoek stelt zelfs dat ‘viezigheid’ (aarde) ‘de nieuwe Prozac’ is. Ofwel: bodemmicroben uit de aarde zouden vergelijkbare effecten op je brein hebben als het antidepressivum.

Speciale bacterie

Mycobacterium vaccae, een substantie die je vindt in de bodem, zou anti-depressieve eigenschappen hebben. Ofwel: een paar uur lekker met je handen in de aarde, zou je gelukkig kunnen maken. De bacterie helpt je serotonineproductie te stimuleren, waardoor je het ‘happy hormoon’ aanmaakt. Een gebrek aan serotonine wordt juist gelinkt aan depressie, angstgevoelens en nog veel meer.

Ideale middel tegen stress

En tuinieren is ook nog eens heilzaam in tijden van stress. Het zorgt er namelijk voor dat je je volledig kunt ontspannen. Door het aanraken van bladeren, het woelen door de aarde en het knippen van de rozenstruiken voel je de stress zo van je afglijden. Een wetenschappelijke studie, uitgevoerd door de Britse universiteiten van Westminster en Essex, bewijst dat slechts 30 minuten per week doorbrengen in je tuin al een positief effect heeft op je mentale gezondheid.

Tuintherapie

Wist je dat er zelfs zoiets bestaat als therapeutisch tuinieren? Deze vorm van therapie bestaat al jaren en steeds meer medici zijn ervan overtuigd dat je nieuwe energie kunt vinden in bloemen en planten. Om hiervan te kunnen profiteren hoef je echt geen grote tuin te hebben, zelfs een paar bloembakken volstaan al! Werken met planten maakt de zorgzame kant in jezelf wakker. En terwijl je bezig bent, vult je lichaam zich ook nog eens met nieuwe inspiratie. Er zijn zelfs ziekenhuizen die deze vorm van therapie regelmatig toepassen op patiënten met emotionele, psychische problemen, maar ook bij mensen die revalideren van bijvoorbeeld een hartaanval.

Heb je ook zo’n vriendin of collega die altijd zegt ‘even een paar uur tuinieren maakt me zo gelukkig’, dan weet je nu dus dat ze gelijk heeft!

Geen zin om aarde onder je nagels te krijgen tijdens het tuinieren? Dankzij deze tip heb je dat probleem nooit meer:

Bron: Nieuwetijdskind.com Libelle.be . Beeld: iStock