Dit is dé tuinmeubeltrend van 2021 voor een geslaagde lentetuin

Met het zonnige weer is dit het ideale moment om de handen uit de mouwen te steken. Om je tuin alvast helemaal voor te bereiden op de lente, tippen we dé tuinmeubeltrend van 2021.

Of balkon natuurlijk, want helaas zijn we niet allemaal gezegend met een jaloersmakende tuin op het zuiden.

Tuinmeubeltrend 2021

Vooropgesteld dat je corona buiten wel degelijk kunt oplopen, ligt die kans wel iets lager. We kunnen dan immers makkelijker afstand van elkaar houden en de ‘ventilatie’ buiten is natuurlijk ook goed. Áls je dus in iets wil investeren dit jaar, laat het dan je tuin zijn. En dan in het bijzonder in een vuurschaal. Door een vuurelement in je tuin te zetten kun je nog langer genieten van de dagen en wat is er sowieso eigenlijk fijner dan met je ‘knuffelcontact’ bij een knisperend vuurtje zitten?

Een vuurschaal is relatief klein van formaat en daarom geschikt voor bijna elke tuin. Sommige vuurschalen kunnen ook als barbecue dienst doen. En mocht je het op de écht hete dagen niet zo aangenaam vinden, dan kun je het vuurtje ook verwisselen met een koeler waar je je drankjes koud in kunt houden. Handig!