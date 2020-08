Regen, wind, kou: deze 4 mooie tuinplanten kunnen het herfstweer prima aan

Het najaar staat voor de deur, het seizoen dat gepaard gaat met flink wat regenval, harde windstoten en natuurlijk een lagere temperatuur. Je tuin verandert van een bloemenzee naar een oranje en bruin kleurenspel. Wil je toch wat tuinplanten plaatsen? Déze bikkels trotseren de herfst.

Zo kun je alsnog genieten van wat kleur in de tuin. Zelfs met eindeloze regenval.

Chrysanten zijn de ideale tuinplant voor de herfst, en dat is niet zomaar. Ze hebben namelijk maar weinig verzorging nodig, maar ze zien er prachtig uit. Het wordt dan ook een klassieker in de wereld van herfstplanten genoemd. Om het meeste waar voor je geld te krijgen, kun je het beste een plant kiezen met bloemknoppen die net beginnen open te barsten.

Krokus

Hoewel je in de herfst nog niet veel van de krokus kunt zien, is het wel het uitgelezen moment om ze in de grond te zetten. Dan kun je in de lente volop van de bloeiende, kleurige bloemetjes genieten. Krokusbollen moeten worden geplant op een plek die gedeeltelijk in de volle zon komt, en ongeveer vijf centimeter diep worden geplant. Let er ook op dat je ze niet te dicht op elkaar plant, ze moeten namelijk wel vijf tot tien centimeter uit elkaar staan om goed tot wasdom te kunnen komen.

Callicarpa Japonica

De naam van deze tuinplant is een hele mond vol. Hij staat ook wel bekend als de beautyberry. En terwijl dat eerder klinkt als de naam van een smoothie met blauwe bessen, betreft ook dit een plant die tegen het gure herfstweer kan. Het is een geweldige plant om toe te voegen aan je tuin, want de bladeren hebben een mooie herfstkleur en de plant is gevuld met paarse bessen. Zo krijg je toch nog wat kleur in je herfsttuin.

Viooltjes

Ja, dat lees je goed. Ook het ietwat tere viooltje komt in de herfst tot wasdom. Als de viooltjes vroeg in de herfst worden geplant en de tijd hebben om een sterk wortelstelsel te ontwikkelen voordat de vriestemperaturen van de winter eraan komen, kunnen ze zelfs ’s winters nog wat kleur aan je tuin geven. Plant ze dus niet te laat, daar worden ze kwetsbaarder van.

