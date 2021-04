Worden we blij van: dit is dé tuintrend van 2021

Het ziet er voorlopig nog niet echt naar uit dat we op korte termijn naar een zonnig oord kunnen vliegen of rijden voor een welverdiende paar weken vakantie. Gelukkig komt er ook heerlijk weer in ons eigen kikkerlandje aan. Dan is het ook niet slecht vertoeven in eigen achtertuin of op het balkon. Maar wat is nou dé tuintrend van 2021?

Nou, eentje om heel vrolijk van te worden. Hier krijg je gegarandeerd de zomer in je bol van.

De tuintrend van 2021

Speur Instagram, Pinterest en de websites van grote tuin- en meubelwinkels af, en je bent er gauw achter. Kleur is toch wel de tuintrend van 2021. Van knalgroen tot lichtgeel, en van zachtblauw tot roze: het komt allemaal voorbij.

En dan niet zozeer als basiskleur, maar met name in de accessoires. Kussens in kleurtjes en printjes, lampionnen in pasteltinten, vrolijk geverfde potten, gieters en stoeltjes: de (digitale) etalages staan er vol mee.