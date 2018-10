Tulpenboeren maken zich zorgen om de oogst van volgend jaar

Zomaar een bosje tulpen halen kan volgend jaar weleens helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Want tulpenboeren hebben het zwaar.

Normaal gesproken worden de bollen altijd in oktober geplant, maar dit jaar loopt het allemaal anders. Dat komt door het extreme weer.

12 graden

Eerst was het namelijk te warm voor de tulpenbollen en nu is het te nat buiten. Vooral de langdurige warmte speelt een rol. “Dit najaar is het echt ontzettend warm. Daardoor komen we in de knel”, zegt André Hoogendijk van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB) in gesprek met ANP. Om te kunnen planten moet de bodemgrond kouder zijn dan twaalf graden. Maar dat was het lange tijd niet.

Wortelen

“Als de grond warmer is, wordt de schimmel fusarium, die van nature in de bodem en op de bloembollen zit, actief. Dan beschimmelen de bollen. Maar bloembollen kunnen er ook niet tegen als het te nat is, zoals meestal in december. Bovendien hebben bloembollen een paar weken in de grond nodig om rustig te kunnen wortelen en afweer te kweken. Normaal gesproken is ons najaar daarom ideaal om bollen te planten”, legt Hoogendijk uit.

Risico

Kortom: als de kwekers de bollen te vroeg planten, kan een groot deel van de oogst mislukken. Te lang wachten is ook een risico. De kans dat er volgend jaar te weinig tulpen zijn is dan ook groot.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP, Weeronline. Beeld: iStock