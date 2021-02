Tupperware stopt per direct met verkoop in Nederland

Als je een restje pasta arrabiata over hebt, gaat dat natuurlijk direct een Tupperwarebakje in zodat je het kunt bewaren in de koelkast of vriezer. Het grote nadeel is alleen die rode aanslag die je er bijna niet meer uitkrijgt.

Vaak trekt de kleur van de pastasaus in het bakje als je het niet eerst laat afkoelen, maar direct in het bakje giet. Een andere oorzaak kan zijn dat je Tupperware niet magnetronbestendig is. De kleur smelt dan in het plastic. Warm het eten liever op in een pan of in een glazen of keramieken bak.

Vaatwasser

Is het kwaad al geschied? Dan is het bakje in de vaatwasser stoppen of met de hand afwassen vaak niet voldoende om van die rode waas af te komen. Je kunt de bakjes prima blijven gebruiken, maar om de een of andere reden oogt het niet zo fris. Gelukkig is er voor dit probleem een handige schoonmaaktruc.

Hiervoor heb je nodig:

3 tot 4 eetlepels suiker

Flinke dot afwasmiddel

5 grote ijsblokjes

Water

Dit moet je doen:

Doe de suiker in het Tupperwarebakje dat je wilt schoonmaken. Schenk daar afwasmiddel overheen en doe vervolgens de ijsblokjes in het bakje. Schenk er daarna een laagje water bij zodat de ijsblokjes bijna helemaal onder water staan.

Doe de deksel op het bakje en schudt het heen en weer. Laat het vervolgens even staan tot de ijsblokjes zijn gesmolten.

Giet het bakje leeg en zet het in de vaatwasser of was het met de hand af. De rode waas is nu als het goed is verdwenen.

TikTok-hack

Ook op TikTok gaat er momenteel een hack rond. In het onderstaande filmpje is te zien hoe TikTok-gebruiker @adikempler het bakje schoonmaakt. Dit doet ze door het te vullen met warm water, een beetje afwasmiddel en in stukjes gescheurde keukenrol. Vervolgens schud je 45 seconden tot een minuut hard met het bakje. In de video is te zien dat de aanslag als sneeuw voor de zon is verdwenen.

Deze handige truc met een citroen helpt ook om rode aanslag te verwijderen:

Bron: Kookfans. Beeld: Getty Images