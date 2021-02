Déze 8 dingen wist je nog niet over Tupperware

Waarschijnlijk eet je het iedere dag bij het ontbijt of de lunch, maar heb je enig idee waarom een snee brood ook wel een boterham wordt genoemd?

Als je er even bij stilstaat, is ‘boterham’ eigenlijk best een gek woord. Heeft het iets met boter en ham te maken, of zit er meer achter?

Advertentie

Met boter besmeerd

De herkomst van het woord boterham is niet helemaal duidelijk. Boter verwijst naar iets dat met boter wordt bereid of besmeerd, dat is best logisch. Vandaag de dag smeren we nog steeds eerst boter op onze boterham. Toch verwijst ham niet naar dat plakje ham dat je weleens op je brood eet.