Het blijft nog zeker 2 weken kurkdroog in Nederland

Inmiddels is het toch een beetje het onderwerp van de dag: de droogte. Hebben we wel genoeg water in Nederland om iedereens tuintje te voorzien?

Nou, er wordt wel al gewaarschuwd dat we het een tik rustiger aan moeten doen wat betreft water. Zo kun je nu beter niet al te lang douchen of sproeien in de tuin.

Vorig jaar nog vol met plu’s

De komende tijd hoef je ook niet te rekenen op een plens regen. Nee. Het blijft droog, kurkdroog. De komende twee weken is er zeker nog geen regen voorspeld, zo stellen weerexperts. Dat is uitzonderlijk. In de Bilt is sinds 14 juni geen druppel meer gevallen. In Vlissingen is het zelfs droog sinds 8 juni. Dat is bijna een maand geleden. Daarom hoort 2018 nu al tot een van de droogste jaren ooit gemeten. Het neerslagtekort ligt landelijk nu al rond de 172 millimeter.

Vorig jaar was het nog wel behoorlijk wat andere koek. Toen was juli juist ontzettend nat. Met een landelijk gemiddelde van 110 millimeter was juli 2017 een zeer natte maand. Normaal gesproken valt er in juli zo’n 78 millimeter aan neerslag. Nu, op 5 juli dus, is er dus nog maar 0 millimeter gevallen. Voorlopig blijven we heel, heel ver onder het gemiddelde…

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock