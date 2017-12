Fijn nieuws: het wordt Tweede Kerstdag heerlijk wandelweer

Het was qua weer een somber weekje. Sterker nog: volgens Weerplaza hebben mensen in sommige delen van het land al een week lang geen zon meer gezien. Daar komt Tweede Kerstdag gelukkig verandering in.

Vooral Overijssel en de Noordoostpolder was de lucht afgelopen week grijs, grijzer, grijst. Dat zal Eerste Kerstdag volgens de weersite en de NOS niet anders zijn, maar op Tweede Kerstdag komt het zonnetje er op veel plaatsen in het land wél door. Het wordt dan tussen de 5 á 7 graden. Neem voor de zekerheid wel een paraplu mee als je een wandeling gaat maken, want er kan her en der een buitje vallen.

Bron: NOS. Beeld: iStock