Het is echt herfst: tweede najaarsstorm van dit jaar op komst

We moeten er toch langzaam aan beginnen te wennen: het is herfst. Morgen krijgen we het meteen goed voor de kiezen met de tweede (zie video) herfststorm van het jaar.

Het wordt morgen guur herfstweer, we krijgen te maken met enorme regenbuien en wind met snelheden tot windkracht 9. Daarmee kan er zelfs gesproken worden van de tweede herfststorm van het jaar. Vooral om de Waddeneilanden kan het flink hard waaien, maar ook het noorden en westen van het land krijgen wat van de storm mee. Daarom heeft het KNMI voor morgen voor heel het land, met uitzondering van Limburg, code geel afgegeven.

Spits

Door de storm wordt het een drukke spits en doordat er veel blaadjes op het spoor zullen vallen, kan ook het treinverkeer hier last van krijgen. Het is morgen sowieso al wat drukker op de weg doordat er morgen een lerarenstaking is en mensen met kinderen dus later de weg op zullen gaan.

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: ANP.