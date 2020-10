Kringloop shoppen is hartstikke populair, maar eerlijk is eerlijk: het kan nogal overweldigend zijn als je de winkel inloopt en rekken vol kleding of een ruimte vol interieur spullen ziet. Maar maak je geen zorgen, Kirsten deelt haar gouden tips om te slagen in de kringloopwinkel.

Kirsten Hildering (35) heeft haar jaren ’30 woning in Ede ingericht met een mix van nieuwe en vintage items. Op social media verkoopt ze sinds een paar jaar prachtige vintage items onder de naam @kringloopgelukjes.

Kringloopgelukjes is ontstaan omdat Kirsten veel mooie items bij de kringloop vond, die ze vervolgens niet in huis kwijt kon. Op haar persoonlijke Instagram account liet ze haar vondsten zien. De reacties van haar volgers waren zo leuk dat ze één van de eerste kringloopaccounts voor de verkoop opende.

“Kringloop shoppen deed ik al vrij lang. Af en toe ging ik even rondkijken, maar op een gegeven moment merkte ik hoeveel leuke dingen ik er vandaan haalde. Het was als een soort verslaving. Je hoopt dat je de volgende dag weer van die mooie items kunt vinden. Het is echt schat zoeken. Bij mij begint de adrenaline al bij de deur. Dan denk ik: oh, wat zal ik deze keer vinden? Het geeft een kick als je spullen vindt die veel waard zijn die jij voor een leuke prijs scoort.”

Waar shop jij het liefst?

“Ik heb kringloopwinkels in de buurt waar ik veel vind. Welke dat precies zijn, is mijn best bewaarde geheim. Ik heb inmiddels ook goed contact met de eigenaren. Vermijd de grote winkels die als keten staan aangeschreven, omdat deze een stuk duurder zijn. Verder reis ik stad en land af voor kleinere winkels. Ik zoek die via Google op of ik kijk gewoon rond in de omgeving. Als ik ergens ben en er is een kringloopwinkel of een brocante, dan ga ik even kijken. Als ik plek heb, neem ik eigenlijk altijd wat mee voor in huis en anders voor de verkoop.”

Wat zijn jouw gouden tips om te slagen?

“Heb je een winkel gevonden waar je goed kunt slagen? Ga daar dan regelmatig heen en maak een praatje met de mensen die er werken. Neem vervolgens de tijd en laat je niet afschrikken door het overweldigende aanbod. Ik hoor weleens van mensen die dat ze niks vinden. Of het troep noemen. Je moet ook wel een beetje weten waarnaar je op zoek bent. Tegenwoordig lijkt bijna iedereen te weten hoe het kringloop shoppen werkt, waardoor het moeilijk is om echt de parels te vinden. Het is de kwestie van de unieke dingen eruit zien te pikken.”

Waar moet je op letten als je interieur items in de kringloop koopt?

“Kijk in ieder geval of een item heel is en of er geen vlekken op zitten. Het klinkt misschien vies, maar bij kleden ruik ik er altijd even aan. Ik vind het belangrijk dat het niet naar rook ruikt. Hetzelfde geldt voor leren items. Het is voor mij belangrijk dat spullen verkoopbaar zijn.”

