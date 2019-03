Zó maak je je tweedehands vloerkleed schoon

Een tweedehands of vintage vloedkleed is vaak een blikvanger van jewelste. Helemaal als je gaat voor een Perzisch exemplaar; die fleurt de boel meteen helemaal op. Af en toe met de stofzuiger eroverheen en hij blijft mooi schoon. Toch?

Nou, niet helemaal. Om je favoriete vloerkleed mooi, schoon en ongediertevrij te houden, moet-ie af en toe grondig door de wasstraat. Hoe je dat precies doet, hebben we haarfijn voor je uitgezocht.

Wat je vooral niet moet doen:

Zelf met reinigingsmiddelen in de weer gaan

Ook al ben je misschien een echte poetspro, de kans dat je het kleed per ongeluk beschadigt is behoorlijk groot. Een kleed moet volgens vintage vloedkledenexpert en eigenaar van Revival Rugs Ben Hyman namelijk op de hand gewassen worden met een pH-gebalanceerde shampoo en een speciale borstel. Hyman adviseert dan ook om voor de eerste reiniging een expert in huis te halen die gespecialiseerd is in handgemaakte vloedkleden. Overleg met de expert hoe vaak je het kleed vervolgens moet (laten) reinigen.

Je vloerkleed laten stomen

Dit is echt uit den boze. Waarom? Omdat het stoomproces de wol flink kan beschadigen. Zonde!

Vlekken laten intrekken

Hoe voorzichtig je ook bent, soms stoot je weleens wat om. Een glas rode wijn bijvoorbeeld. Geen ramp, zolang je de vlek maar niet laat intrekken. Of, nog erger: gaat schrobben. Door te schrobben beschadig je de vezels in het kleed met als gevolg dat de vlek nóg meer intrekt. Beter leg je een stukje papier op de vlek en spray je er wat water op. Op die manier verdun je de vloeistof en trekt de vlek niet in je kleed. Herhaal zo vaak als nodig. Een beetje Glassex wil ook nog weleens helpen.

Wat je vooral wél moet doen:

Vragen waar je kleed vandaan komt

Sta je op het punt een vintage vloerkleed te kopen? Vraag de verkoper dan waar het kleed precies vandaan komt, van welk materiaal het gemaakt is en wanneer de laatste professionele schoonmaakbeurt was. Allemaal informatie die je nodig hebt om zo lang mogelijk van je kleed te genieten.

Koop een goede stofzuiger

Naast een grondige schoonmaakbeurt, moet je het kleed regelmatig stofzuigen. Ook aan de onderkant! Tip: draai het kleed eens per jaar om zodat het niet (te snel) slijt.

Bron: ELLE. Beeld: iStock