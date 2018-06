Twitter gruwelt van deze mijt die 's nachts over je gezicht kruipt

Ieder huishouden heeft ze: mijten. Meestal zijn ze onzichtbaar en onschuldig. Maar als we zo’n griezel uitvergroot zien, staan we met z’n allen toch even op z’n kop.

Dit keer worden de spotlights gericht op de haarfollikelmijt, ook wel de Demodex-mijt genoemd. Die is er in verschillende soorten en komt vaker bij honden voor. Maar hij paradeert dus ook over onze huid…

Slaap lekker

“Hij leeft in de haarzakjes van je wimpers”, zo omschrijft Quest-hoofdredacteur Mark Traa hem op Twitter, met een kiekje erbij. “’s Nachts komt hij naar buiten gekropen om van je gezicht te eten en er te poepen. Je ziet hem niet, daarvoor is hij te klein. Welterusten straks hè.”

Aaaarrrgh…

Dit is de Demodex-mijt. Hij leeft in de haarzakjes van je wimpers. ‘s Nachts komt hij naar buiten gekropen om van je gezicht te eten en er te poepen. Je ziet hem niet, daarvoor is hij te klein. Welterusten straks hè. #binnenkortinQuest pic.twitter.com/reIvQ9zJkL — Mark Traa (@marktraa) June 14, 2018

Acne

Even relativeren: de volwassen Demodex-mijt is 0,1 tot 0,4 mm lang. En met die grootte, voel of zie je ‘m dus niet. Toch kan deze mijt je in uiterste gevallen flink pesten, door jeuk en soms pijn te veroorzaken. Ook wordt de mijt in verband gebracht met acne, ontsteking van de ooglidranden en uitval van wimpers – waarbij een hoger aantal van de Demodex-mijten wordt aangetroffen.

Voorkomen

Helaas is niet duidelijk te vertellen hoe je zo’n mijt voorkomt. Wel zou ivermectinecrème een uitkomst kunnen zijn, dat naar verluidt zowel ontstekingsreacties als mijten aanpakt. En, ook altijd belangrijk: houd je gezicht goed schoon en draag niet al te vette cosmetica.

Leuk, kan ik tegen m’n kinderen zeggen dat ze toch een huisdier hebben!!! — Laurens Scholten (@JournaLaurens) June 14, 2018

Ha fijn. Eet gezicht schoon. En in de ochtend was ik z’n poep schoon. Mooie deal — Dooz (@ddooz) June 14, 2018

Bron: Twitter, Huidinfo. Beeld: Twitter, iStock

