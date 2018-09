Heel Twitter heeft het over het interieur van dít huis dat te koop staat

Als het je smaak is, dan zul je vast blij zijn dat dit huis te koop staat. Toch zijn er ook een heleboel die hun twijfels hebben bij het interieur van dit huis.

Het huis in Rotterdam dat op Funda te koop staat, zorgt dan ook voor een hoop verwarring op internet.

Aan de buitenkant ziet de woning aan de Bergse Linker Rottekade, maar als je eenmaal binnen kijkt… Dan weet je wel beter. De woonkamer is namelijk volledig fel groen en wit. De slaapkamer is ook bijzonder: die is volledig zilver. Een aparte keuze, maar je kunt het uiteraard prachtig en chique vinden.

Op Twitter wordt volop gereageerd op foto’s van het huis. ‘Het gras is echt niet groener aan de overkant’, grapt iemand. ‘Speciale collectie van de Ikea: Vernøkjehüs’, zegt een iets kritischer persoon. Een ander zegt weer: ‘Ik bekeek dit huis en nu heb ik geen glazuur meer op m’n tanden.’ Maar mocht je het juist prachtig vinden: het huis is voor 525.000 euro te koop. Zo zijn er ook serieus geïnteresseerden, want iemand laat via Twitter weten dat ze het ‘een parel van een huis’ vindt.

De zilveren slaapkamer:

