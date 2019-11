Geen gedoe thuis: we gaan steeds vaker uit eten met de kerstdagen

Een nieuwe trend lijkt ook in ons land aanhang te krijgen: we gaan steeds vaker uit eten met de kerstdagen.

De betere restaurants zijn namelijk dit jaar rond de kerst al zo goed als volgeboekt. “We hebben zelfs een wachtlijst.”

“In 2019 zijn er twee keer zoveel kerstreserveringen in november vergeleken met 2017”, zegt manager Joyce Teune van online reserveringssysteem The Fork. Zeker de wat betere tenten zitten al vol. Met name Eerste Kerstdag is populair. Waarom we meer buiten de deur eten dan vroeger? We zijn allemaal drukker en hebben meer stress. We hebben daarom geen puf en zin om een kerstdiner voor de hele familie thuis te organiseren.

Dat sterrenrestaurants dan geliefd zijn, is logisch, aldus Joyce. “Het is echt een ervaring. Mensen vinden het leuk om wat luxere producten te hebben. Dan hebben ze een mooie avond. Ook zijn ze bereid meer uit te geven.”

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock