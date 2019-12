Zó maak je een uitgebreid kerstdiner met zo min mogelijk afwas

Vanaf dinsdagavond gaan de remmen los en mogen we weer genieten van heerlijke kerstdiners. Allemaal leuk en aardig, dat uitgebreid tafelen. Maar na een avond gezelligheid blijft vaak een enorme vaat achter. Om dat voor te zijn verzamelden wij een aantal tips voor je.

Zo kook je toch een uitgebreid kerstdiner, met zo min mogelijk afwas.

1. Slim bereiden

Het beperken van de afwas begint al in de keuken. Hier is het de uitdaging om met zo min mogelijk schaaltjes, messen en snijplanken te werken. Beperk je daarom tot 1 mes en 1 snijplank en ga slim te werk. Zo gebruik je de ene kant van de snijplank voor het snijden van drogere producten, zoals brood, noten of aubergine. De andere kant van de snijplank gebruik je voor de waterige producten. Bijvoorbeeld komkommers, tomaten of vlees. Ook is de volgorde waarin je dingen snijdt nu belangrijk, zodat je je mes en snijplank kunt blijven gebruiken. Eerst snijd je de droge ingrediënten, vervolgens de groenten en je eindigt met het vlees. Zo voorkom je dat bepaalde bacteriën andere etenswaren ‘besmetten’, maar hoef je niet van snijplank of mes te wisselen.

2. Eenpansgerechten

Een echte life saver als je in tijdnood zit óf zo min mogelijk afwas wilt creëren. Speur het internet eens af naar een paar heerlijke eenpansgerechten. Je kunt het jezelf zo moeilijk en zo lekker maken als je zelf wilt. Alles gaat uiteindelijk in 1 pan en zet je zo op tafel. Geen schaaltjes of extra’s nodig. En het ziet er nog feestelijk uit ook.

3. Samen stoven

Het principe van de eenpansgerechten werkt ook prima als het gaat om ovengerechten. In plaats van het vlees, de vis, de groenten en de aardappelen los te garen, gooi je alles bij elkaar. Kies een grote ovenschaal en vul deze met alle ingrediënten die je wilt stoven of grillen. Gooi er wat verse kruiden overheen en deel de schaal mooi in, want ja, het oog wil ook wat. Vervolgens kan het gerecht in z’n geheel de oven in en daarna zo op tafel.

4. Schalen op tafel

Wie in de keuken al slim kiest, heeft weinig werk op het moment dat het eten geserveerd wordt. Kies bijvoorbeeld voor mooie pannen, salade- en ovenschalen. Zo kun je na het bereiden van je maaltijd het gerecht zo op tafel zetten. Op die manier voorkom je dat je de hele maaltijd nog over moet plaatsen in mooi servies om het te serveren en daarmee meer afwas creëert.

5. Sharing is caring

In steeds meer restaurants wordt het aangeboden: shared dining. Delen is helemaal hip. Dus waarom geen gedeelde maaltijd tijdens het kerstdiner? Maak bijvoorbeeld een toetje dat per 2 personen gegeten wordt en laat stellen uit hetzelfde schaaltje eten. Zo heb je minder afwas én breng je de gasten ook nog eens dichter tot elkaar.

6. Restjes wegzetten

Restjes over van het kerstdiner? Alleen maar goed. Zo heb je later nog iets lekkers om op tafel te zetten én het scheelt je veel afwas. In plaats van dit over te scheppen in andere bakjes, kun je gewoon de schalen van tafel in de koelkast zetten. Even afdekken met een bord en klaar ben je. Die afwas is dan lekker voor later.

