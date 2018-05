6x de leukste uitjes voor in het lange Pinksterweekend

Tijdens dit extra lange Pinksterweekend hoef je je geen moment te vervelen, er zijn namelijk genoeg leuke dingen te doen!

Van een middagje gin proeven tot het állergrootste discofeestje van Nederland: deze tips kunnen we je niet onthouden.

1. Libelle Zomerweek (21 t/m 27 mei), Almere

Dit jaar viert de Libelle Zomerweek van 21 t/m 27 mei de liefde met het állergrootste discofeestje van Nederland op het Almeerderstrand. Dat kan ook niet anders met een thema als Disco Love! Het belooft weer een onvergetelijk feestje te worden met veel gratis workshops, lekker eten, shoppen en swingende muziek. Kaartjes bestellen kan hier.

Entree: vanaf € 15,95 // meer info

2. Gin Festival (18 t/m 10 mei), Amsterdam



Voor iedereen die gek is op gin, is er dit weekend het Gin Festival in Amsterdam. Je kunt hier meer dan honderd soorten gin proeven én daarnaast ook nog wat opsteken over het maken van gin en de geschiedenis. Geen zin om te fietsen? Vanaf Amsterdam Centraal vaart er een heuse gin-boot rechtstreeks naar het terrein.

Entree: vanaf € 19,99 // meer info

3. Annie M.G. Schmidt Festival (21 mei), Amsterdam



In het Ketelhuis in Amsterdam wordt de verjaardag van Annie M.G. Schmidt (20 mei) groots gevierd: al haar vijf verfilmde verhalen worden maandag in de bioscoop getoond. Van Ja Zuster Nee Zuster en Abeltje tot en met Minoes. Kinderen – en ach, volwassenen ook – mogen verkleed als hun favoriete karakter over de rode loper flaneren.

Entree: vanaf € 7 – €10 // meer info

Wil je ook naar de geprezen musical over het leven van de schrijfster?

Was Getekend, Annie M.G. Schmidt Vanaf € 31,- Kaarten bestellen

4. Wereldfair (21 mei), Leiden



Geniet in Leiden van een feestelijk én cultureel uitje voor het hele gezin. Tijdens de Wereldfair in Museum Volkenkunde maak je kennis met allerlei culturen. Zo kun je meedoen aan een workshop of een muziek- of dansoptreden bekijken. En op de Wereldse markt kun je lekker rondstruinen op zoek naar de mooiste producten uit alle windstreken.

Entree: gratis // meer info

5. Lepeltje Lepeltje (18 t/m 21 mei), Amersfoort

Vliegende frieten! Een bericht gedeeld door Lepeltje Lepeltje (@lepeltjelepeltjenl) op 15 Mei 2018 om 2:34 (PDT)



In Amersfoort strijkt voor het vijfde jaar op rij dit heerlijke festival neer met mobiele keukens en een breed muzikaal programma. Struin gezellig over de mooie-dingen-markt, laat je masseren of geniet van een lekker hapje bij één van de vele foodkraampjes. En eh, altijd al benieuwd geweest hoe insecten smaken? Dan is dit je kans bij het kraampje Bugzz.

Entree: gratis // meer info

6. Roparun (21 mei), Rotterdam



De Roparun is een estafetteloop vanuit Parijs en Hamburg die eindigt in Rotterdam. De deelnemers halen geld op voor mensen met kanker. Maandag finishen de teams tussen 11.00 en 19.00 uur op de Coolsingel. Kom ze aanmoedigen en geniet van de gezelligheid, muziek en kraampjes langs het parcours.

Entree: gratis // meer info

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock, ANP