Dit zijn de állerleukste uitjes om samen met je zus te doen

Je zus(je) verwennen met een lief cadeautje is leuk. Maar: samen iets ondernemen is nog véél waardevoller.

Heb jij ook het voornemen om vaker iets leuks met je zus te doen? En heb je zin om iets originelers te doen dan ergens een kop koffie drinken? Wij maken het je makkelijk met een fijn lijstje feelgood uitjes. Kijken, kiezen en prikken maar, die datum!

1. Op zondagmiddag naar de film

Niets zo fijn als op een regenachtige zondagmiddag een heerlijke film kijken. En dan het liefst in de bioscoop. En omdat álles leuker is samen met je zus neem je haar gezellig mee. Grote bak popcorn erbij en je weet: dit wordt een perfecte middag.

2. Varen door het mooie Amsterdam

Van 30 november t/m 21 januari vindt in Amsterdam het Amsterdam Light Festival plaats. Prachtige lichtsculpturen van moderne kunstenaars sieren onze hoofdstad. Tip: vanaf het water (onder een heerlijk dekentje) kun je alle pracht nóg beter zien. Je boekt al vanaf €15 een rondvaart door de stad, die langs alle highlights van het programma gaat.

Lovers Amsterdam Light Festival 15,-

3. Samen meezingen bij een musical

Wij kunnen niets bedenken wat gezelliger is dan dat. Heerlijk onderuitgezakt in een stoel genieten van een goede musical, bijvoorbeeld West Side Story. Wat trouwens een van de meest geliefde musicals ooit is, en nee: dat is niet voor niets.

4. Of bij een spectaculaire show

Wil je je zus écht goed verrassen? Neem haar dan mee naar de ‘grootste kroeg van Nederland’: de Holland zingt Hazes show. Tip: bij de 1e, 2e en 3e rangs kaarten ontvang je ook nog eens een New York Pizza coupon. Hazes en pizza: dit wordt jullie gezelligste avond ooit.

5. Dagje sauna

Voor als jullie een drukke periode achter de rug hebben en écht even rust willen: boek een dagje sauna. Even geen afleiding van je telefoon (überhaupt geen kans dat iemand jullie stoort) en alle tijd voor elkaar. Tussen de saunasessies door hebben jullie alle tijd om bij te kletsen en te genieten van een lekker hapje en drankje.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!