Zó mooi ziet de uitnodiging voor het huwelijk van prins Harry en Meghan eruit

Rennen naar de brievenbus, want de uitnodigingen voor de ‘royal wedding’ van prins Harry en Meghan Markle zijn verstuurd! Niks ontvangen? (Snik, wij ook niet…) Niet getreurd, je kunt de prachtige uitnodiging hier toch nog bewonderen.

De koninklijke uitnodiging is bij 600 gelukkigen op de mat gevallen. Zij mogen in mei aanwezig zijn bij de trouwceremonie in St George’s Chapel en bij de receptie op Windsor Castle. ’s Avonds gaat het feest door voor 200 gasten: zij zijn uitgenodigd voor ’t avondprogramma in Frogmore House.

Dresscode

Op de uitnodiging staat ook de dresscode voor de dag. Mannen worden gevraagd om in ‘morning coat and lounge hat’ (jacquet) te komen, of in militair uniform te verschijnen. Dat lijkt een aanwijzing dat Harry zal trouwen in zijn militaire uniform, net zoals zijn broer William dat deed. Dames moeten in ‘day dress’ verschijnen (een formeel jurkje) en een hoed dragen.

Stempeltechniek

De uitnodigingen zijn gemaakt door een drukker die al jaren voor de Britse royals werkt. Ze zijn gedrukt met een stempeltechniek met zwarte en gouden inkt, daarna gepolijst om de kaarten te laten glanzen en verguld rond de rand.

Using American ink on English card, the invitations are printed in gold and black, then burnished to bring out the shine, and gilded around the edge. pic.twitter.com/gQpC6tDot0 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 maart 2018

Maar hoe ziet die uitnodiging eruit? Nou, zo:

The invitations follow many years of Royal tradition and have been made by @BarnardWestwood. They feature the Three-Feathered Badge of the Prince of Wales printed in gold ink. pic.twitter.com/cd7LBmRJxO — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 maart 2018

Prachtig toch?

Ook zo’n zin in ‘the royal wedding’? Ga naar Londen voor een weekendje Britse voorpret!

Bron: The Guardian. Beeld: Twitter, ANP