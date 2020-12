Ondanks dat er dit jaar misschien wat minder mensen aanschuiven dan normaal, weerhoudt ons dat er niet van om de tafel mooi te dekken. Want als we iets hebben geleerd dit jaar, is het om zelf de slingers op te hangen. Dus laten we de boel goed versieren met slingers, takken, sterren en natuurlijk mooi servies. We trekken alles uit de kast om het gezellig te maken.

Een kleurrijke kerst

Tijdens de feestdagen is het soms lastig om te kiezen voor welke kleur je gaat. Maar waarom combineer je ze niet gewoon met elkaar? Om een Engelse sfeer te creëren kun je kiezen voor een combinatie van goud, rood en groen. Alles kan en mag: decoreer de tafel met kerstornamenten zoals de notenkraker en maak het af met gezellige kersttakken. Nú is het moment om al die ongebruikte glazen uit de kast te halen en met elkaar te combineren tijdens het diner.