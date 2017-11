Uittip: terug in de tijd op de Winterfair in Dickensstijl

Op 30 november, 1, 2 én op 6, 7, 8 en 9 december is de Beeldentuin in Garderen omgetoverd tot een prachtig en sprookjesachtig decor in de stijl van de Britse schrijver Charles Dickens. Tijdens de Winterfair Garderen waan je je voor even terug in de tijd.

Op de markt staan dit jaar meer dan zeventig gezellig verlichte tenten, kraampjes en stands met inspirerende producten. Je komt er allerlei personages tegen uit de beroemde boeken van Dickens, er worden oude ambachten gedemonstreerd en kastanjes gepoft op de vuurkorven. In Brasserie-lunchroom Rozentuin staan de Glühwein en erwtensoep klaar!

Kijk voor meer informatie op winterfairgarderen.nl

In Libelle 49 zijn abusievelijk de verkeerde data van de Winterfair Garderen genoemd: tussen 30 december en 2 januari; dit moet dus tussen 30 november en 2 december, en 6 t/m 9 december, zijn.