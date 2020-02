Deze 10 nummers worden het meest op uitvaarten gedraaid

Tijdens uitvaarten wordt er vrijwel altijd muziek gedraaid. Van het lievelingsnummer van de overledene tot sfeervolle muziek waardoor je je tranen de vrije loop kunt laten gaan. Uitvaartverzekering Monuta deelt jaarlijks een top 10 van de populairste uitvaartmuziek. Déze nummers staan dit jaar in het lijstje.

De klassieker Waarheen, waarvoor van Mieke Telkamp is na jaren uit de top 10 verdwenen.

Onveranderde top 3

In 2019 stond het welbekende nummer van de in 2016 overleden Mieke Telkamp nog op de 9e plaats in de top 10. Maar door de komst van nieuwe nummers haalt het liedje de lijst in 2020 niet.

De top 3 is onveranderd gebleven. Deze bestaat nog steeds uit Het Ave Maria als lijstaanvoerder, gevolgd door Time to Say Goodbye van Andrea Bocelli & Sarah Brightman en Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij op nummer 3.

Uitvaartwensen

“In de uitvaartwensen die mensen vastleggen komen meer recente nummers voor. Die zien we niet terug in de top 10 van daadwerkelijk gedraaide nummers. Als we wat lager in de lijst kijken, komen we wel een heel recent nummer tegen. Op plek 22 staat namelijk Danny Vera’s Roller Coaster“, verklaart Yolanda Wouters van Monuta aan het AD. De uitvaartverzekering baseert de top 10 op een analyse van 7000 nummers die het voorgaande jaar zijn gespeeld tijdens uitvaarten.

Top 10

Ave Maria – diverse uitvoeringen Time to say goodbye – Andrea Bocelli & Sarah Brightman Mag ik dan bij jou – Claudia de Breij ’n Trein naar niemandsland – Frans Bauer Afscheid nemen bestaat niet – Marco Borsato En de vogels zongen – diverse uitvoeringen Hallelujah – diverse uitvoeringen We’ll meet again – Vera Lynn The Rose – André Rieu My Way – Frank Sinatra

Bron: Monuta, AD. Beeld: iStock