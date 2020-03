Leuk nieuws: Undercover seizoen 2 én 3 verschijnen binnenkort op Netflix

Het eerste seizoen van de Netflix-serie ‘Undercover’ was natuurlijk een groot succes en binnen nu en korte tijd kunnen we genieten van een vervolg op de succesvolle serie. Netflix heeft namelijk laten weten dat seizoen 2 én 3 binnenkort op de streamingdienst verschijnen.

Over de precieze datum, is Netflix echter nog vaag.

Meerdere series

In een Instagrampost laat de streamingdienst weten dat er binnenkort weer nieuwe seizoenen verschijnen van een aantal succesvolle series. Zo kun je naast Undercover ook genieten van een nieuw seizoen van You, Sex Education, Stranger Things, Atypical en The Witcher. Kortom: genoeg te bingen!

“Breed begrip”

Helaas laat Netflix onder de post weten dat “binnenkort een breed begrip is”, wat zou betekenen dat het ook wel nog wel even kan duren. Als Netflix zich aan dezelfde releasedatum van seizoen 1 gaat houden, dan zou het kunnen dat de serie op 3 mei te zien is. Toch zou het ook heel goed kunnen dat Netflix in tijden van corona alles ietsje verschuift, waardoor de serie één deze dagen al te zien is.

