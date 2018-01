Unilever waarschuwt voor levensgevaarlijke nieuwe challenge op YouTube

Er zijn challenges op YouTube en andere social media die leuk en onschuldig zijn. Maar steeds vaker lijkt zo’n challenge levensgevaarlijk en ronduit dom.

Zo ook de nieuwste rage onder jongeren online, de tide pod challenge, waarbij mensen zichzelf moeten filmen terwijl ze een wasmiddelcapsule in hun mond doen.

.@tide sent out a warning about the dangers of eating #TidePods, but, of course, the internet didn’t listen #TidePodsChallenge pic.twitter.com/b7UPwA360K — FLARE (@FLAREfashion) 16 januari 2018

Waarchuwing

Unilever, producent van zulke capsules voor bijvoorbeeld Omo en Robijn wil nu zoveel mogelijk mensen waarschuwen voor deze bizarre challenge.

”Wasmiddeltabs zijn uitsluitend bedoeld om de was te doen. Nergens anders voor! We zetten niet voor niets op de verpakking dat ouders ze buiten bereik van kinderen moeten houden en dat je onder meer voorzichtig moet zijn met contact met de huid en ogen. Het enige en nadrukkelijke advies dat we met betrekking tot deze challenge kunnen geven is: doe het niet! Nu niet en nooit niet”, aldus de Nederlandse woordvoerder Fleur van Bruggen.

Dodelijke afloop niet uitgesloten

Een arts vertelt aan de Britse krant The Sun: “Wie iets van de vloeistof in de capsules binnenkrijgt, kan gaan braken, misselijk worden, ademhalingsproblemen en diarree krijgen.” Hij vervolgt: “In het ergste geval resulteert het innemen van zo’n tab in de dood.”

Het weerhoudt een boel -op dit moment voornamelijk- Engelse en Amerikaanse jongeren er niet van om zo’n ‘tab’ of ‘pod’ in de mond te doen en dan te wachten tot het buitenste omhulsel is verdwenen. De kick is om de wasmiddelcapsule net op tijd uit te spugen.

Sommige ‘waaghalzen’ kiezen er echter voor in één keer de capsule kapot te bijten om vervolgens het goedje meteen uit te spugen voor het oog van de camera.

Apparently we now have to teach teenagers, and some adults, not to act like toddlers. Should we allow Darwinism to do that thing it does?

#TidePodChallenge #NaturalSelection . pic.twitter.com/c8MSM7uqGj — Trevor Donovan (@TrevDon) 16 januari 2018

Niet bewust van gevaar

Waarschijnlijk zijn veel jongeren zich niet bewust van de gevolgen die deze challenge kunnen hebben op hun gezondheid. En dat terwijl de gevaren van de ingrediënten van de capsules duidelijk vermeld staan op de verpakkingen.

Mocht iemand in aanraking komen met de vloeistoffen in een ‘tab’, dan wordt geadviseerd om zoveel mogelijk melk of water te drinken en onmiddellijk de dokter te bellen.

Of je luistert gewoon naar deze dino:

