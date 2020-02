Waarom het zo belangrijk is om je slimme thermostaat te updaten

Onze levens zijn steeds meer verbonden met het internet. Denk hierbij aan een smart TV, een slimme thermostaat, lampen die je vanaf een afstand kunt bedienen en je activity tracker of smartwatch om je pols. Toch is het erg belangrijk om deze geregeld te updaten zodat criminelen er niet digitaal op kunnen inbreken.

Door in te breken in deze apparaten, kunnen criminelen je gezin begluren, privégegevens stelen, of zelfs je apparaat overnemen. Een slimme thermostaat weet precies wanneer je wel of niet thuis bent en verwarmt je huis aan de hand van deze informatie. Superhandig. Iets minder fijn is het als criminelen hier digitaal op inbreken en aan de hand hiervan misschien wel écht komen inbreken.

Advertentie

Update je slimme thermostaat

Het is daarom belangrijk om regelmatig je slimme apparaten te updaten. Hoe kun je dit nu het beste doen?

Fabrikanten brengen regelmatig software-updates uit voor hun producten. Begin bij het begin: lees de handleiding. In vrijwel alle gevallen updatet de slimme thermostaat zichzelf automatisch op de achtergrond, of geeft die een melding via de bijbehorende app. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met de fabrikant.

Dit kun je nog meer doen

Behalve deze automatische updates, is er nog meer dat je kunt doen om je te beveiligen:

Het is altijd slim om de standaard gebruikersnaam en wachtwoorden bij een nieuw apparaat persoonlijk te maken en te beveiligen met een sterk wachtwoord.

Ook is het belangrijk om wanneer je telefoon een software-update heeft klaar staan, deze zo snel mogelijk te installeren. Hiermee beveilig je niet alleen je telefoon, maar maak je ook alle connecties met je slimme apparaten een stuk veiliger.

Verbind je slimme thermostaat met een goed beveiligd netwerk waar niet iedereen toegang tot heeft. Dit geldt overigens niet alleen voor je slimme thermostaat. Denk ook aan apparaten zoals je Smart TV, verlichting die je met je telefoon aan zet, je robotstofzuiger, deurbel, rookmelder en slim speelgoed.

Bron: Doe je updates. Beeld: iStock