Vaatwasser-hack: zó voorkom je dat er zich water in je kommetjes of glazen ophoopt

Hoewel een vaatwasser natuurlijk hartstikke handig is, brengt het af en toe ook de nodige irritaties met zich mee. Zo kun je last krijgen van nare geurtjes of er kan allerlei troep in je filter gaan vastzitten. Maar iets wat minstens net zo vervelend is, is dat er zich water kan gaan ophopen in kommetjes en glazen waardoor je tijdens het uitruimen ineens een waterval over je heen krijgt.

Een Australische vrouw heeft hier gelukkig een heel handig trucje op gevonden.

Advertentie

Goedkoop product

In een Australische Facebook-groep met schoonmaaktips, vertelt de vrouw enthousiast over een ontdekking die ze nog niet zo lang geleden heeft gedaan. De vrouw irriteerde zich namelijk ontzettend aan het feit dat haar vaat af en toe vol zat met water en ging daarom op onderzoek uit. Want hoe voorkom je nu dat je vaat tijdens het reinigen beweegt? Nou daar blijkt een heel handig en goedkoop product voor te zijn.