Voor eens en altijd: zó laad je de vaatwasser juist in

In menig huishouden is het inruimen van de vaatwasser een terugkerend discussiepunt. De een ruimt de machine met militaire precisie in, terwijl de ander borden en pannen lukraak een plek geeft.

Iedereen heeft z’n eigen inruim-systeem en is heilig overtuigd dat dat systeem het beste werkt. Om ruzie te voorkomen kun je een strakke in- en uitruimverdeling handhaven. Je kunt ook gewoon dit artikel delen.

Om voor eens en altijd duidelijkheid te scheppen in de vaatwasser-chaos, hier van boven tot onder een overzicht met hoe je dat ding echt slim inruimt. (Doe er mee wat je wil).

1. Het bovenste rek

Glazen, mokken en schaaltjes horen omgekeerd in het bovenste rek. Als de bodem van bepaald servies hol is, helpt het om ze in een hoek te zetten zodat geen water achterblijft in de onderkant.

Alle plastic items horen ook in het bovenste rek. De hitte komt namelijk van onder, en dat kan plastic servies verbuigen. Zorg ervoor dat kleine items stevig vastzitten zodat ze niet op een warmte-element of een toevoer verstoppen.

Spatels, scheplepels en ander groot gerei kun je het best plat in het bovenste rek neerleggen. Als je ze rechtop zet tussen het bestek kunnen ze de watertoevoer blokkeren waardoor het andere servies misschien niet goed schoon wordt.

2. Het onderste rek

Borden, grote schalen, potten en pannen horen op het onderste rek. Plaats de grootste items aan de zijkant zodat ze de watertoevoer niet blokkeren.

3. De bestekhouder

Laad bestek zo in dat lepels en vorken rechtop staan. Uitzondering op de regel zijn messen. Die kun je het beste met het mes naar beneden plaatsen zodat je jezelf niet snijdt wanneer je de vaatwasser uitruimt.

Niet al te ingewikkeld, toch? Mooi. Dat brengt ons naar het hoofdstuk ‘veelgemaakte fouten’.

1. Een overvolle vaatwasser

Je bespaart water, maar een bomvolle vaatwasser betekent wel dat je na afloop waarschijnlijk alsnog een boel moet afwassen.

2. Grote, platte items bij de deur plaatsen

Zo heb je het risico dat het vaatwasblokje wordt geblokkeerd en zo nooit de rest van de vaat bereikt. Grote items dus altijd zo ver mogelijk achterin plaatsen.

3. Grote potten en pannen omgekeerd neerleggen

Potten en pannen kun je het best zijwaarts inruimen in plaats van omgekeerd. Dat geldt vooral voor oudere vaatwassers. Die hebben niet altijd een een watertoevoer aan de bovenkant. Dan heb je de kans dat een omgekeerde pan de onderste watertoevoer blokkeert en het bovenste rek bijna geen water krijgt.

4. Teveel restjes laten zitten

Ook zo’n heikel punt: de een voorziet het servies al van een grondige poetsbeurt vóór het de machine in gaat, de ander zet borden er gerust met etensresten en al in. Dat eerste is zonde van de tijd, het laatste is onhygiënisch. Voedselresten gaan schimmelen en kunnen aankoeken.

En als je dan toch zo lekker bezig bent: vergeet niet de vaatwasser zelf af en toe een schoonmaakbeurt te geven. Dat is niet veel werk. Vul de zeepdispenser met wat witte azijn en laat de vaatwasser zonder inhoud draaien. Check ook regelmatig of er geen etensresten zijn opgehoopt.

Nu je weet hoe je die pannen mooi houdt in de vaatwasser, is dit misschien het uitgelezen moment voor een fonkelnieuwe pannenset:

Bron: Huffington Post. Beeld: iStock