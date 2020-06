Handig! Met dít product maak je je badkamer weer blinkend schoon

De badkamer schoonmaken behoort waarschijnlijk niet tot je favoriete activiteiten. Want voordat alles weer glimt, kun je er flink wat tijd mee kwijt zijn. Maar dat is vanaf nu verleden tijd, en dat allemaal dankzij een vaatwastablet.

Vaak blijven er zeep- en/of kalkresten achter na het schoonmaken van de glazen douchedeuren, maar dankzij de vaatwastablet overkomt je dat nu niet meer. Deze truc komt van een moeder uit Australië. Het enige dat je nodig hebt is een witte wonderspons (Magic Eraser, te koop bij Action) en uiteraard een vaatwastablet.

Vaatwastablet in spons

Maak een gat in de wonderspons ter grootte van het vaatwasblokje, want die stop je daar uiteindelijk in. Vervolgens maak je de spons vochtig. Wrijf in een draaiende beweging over de glazen douchewand. Je hoeft het alleen nog maar af te spoelen met warm water. Et voilà: een stralend schone badkamer.