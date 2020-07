Vaatwastabletten gooi je elke dag gedachteloos de machine in, om ‘s ochtends de brandschone vaat weer uit te ruimen. Een uitvinding waar we hartstikke dankbaar voor zijn. Maar wist je dat je nog veel meer dingen met vaatwastabletten kunt doen?

De tabletten blijken namelijk een stuk veelzijdiger te zijn dan je denkt, schrijft huishoudwebsite Helpling. Déze verrassende dingen kun je er nog meer mee doen.

1. De oven schoonmaken met vaatwastabletten

Heb je een aangekoekte bakplaat of vieze spetters op de ovenruit? In beide gevallen kun je dit heel eenvoudig schoonmaken door een vaatwastablet in lauw water te dippen en daar vervolgens de plaat, het rooster of de ruit mee te schrobben.