Lisette (26, studente) ruilde haar succesvolle modellencarrière in om te gaan werken als een van de duurste escortgirls van ons land.

Lisette: “Mijn eerste opdracht weet ik nog precies. Het zou een vaste klant zijn die er rekening mee zou houden dat ik nieuw was, al ontdekte ik later dat hij gewoon kickte op ‘onervaren’ meisjes. Ik vond het teleurstellend dat de afspraak in een hotel langs de weg was. Dit leek in niets op de glamour die ik me erbij had voorgesteld. Van tevoren had ik nog even een wijntje gedronken, want ik was behoorlijk nerveus. De man in kwestie bleek in de dertig, behoorlijk arrogant en niet heel knap. Al na tien minuten draaide hij de badkraan open en wilde hij sex. Zelf werd ik totaal emotieloos: ik was alleen nog maar heel gefocust bezig met wat ik deed. Een afspraak duurt standaard drie uur, maar aan deze leek geen einde te komen.

Advertentie

Escortgirl

Voordat ik besloot escortgirl te worden, werkte ik naast mijn studie al een jaar of zeven als model. Ik had goede opdrachten, voornamelijk voor modebladen en kledingmerken. Ik verdiende er goed mee, maar ik werd steeds ongelukkiger. Hoe mooi je ook bent, als model krijg je toch vooral te horen wat er allemaal mis met je is. Verder vond ik het best saai. Zelfs toen ik fulltime als model in Parijs woonde en werkte, verveelde ik me stierlijk. Maar ja, ik was wél gewend geraakt aan het geld.