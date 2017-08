Vader bedenkt originele app speciáál voor zijn puberzoon

Nick Herbert was het een beetje zat dat zijn kinderen nooit reageerden op zijn berichtjes.

Maar hij is behoorlijk handig met techniek en dus besloot hij een app te ontwikkelen, speciaal gericht aan tieners. Want ook al doen ze het soms niet expres, je kunt je als ouder behoorlijk ongerust maken als je kids vergeten je terug te appen.

Piepen

Nu is er een oplossing. Wat er namelijk gebeurt in de app Nick: de telefoons van de pubers worden tijdelijk ‘bevroren’, totdat ze hun ouders beantwoorden. De vader maakte de app ReplyASAP nadat hij gek werd van zijn zoon Ben, die constant zijn berichtjes negeerde. De app zorgt ervoor dat er een alarm afgaat en dat het scherm niet te gebruiken is voor andere dingen dan het beantwoorden van de ouders.

Zorgen zijn over

Nick: “Soms baalde ik zo dat ik maar geen antwoord kreeg van mijn zoon. Hij deed het niet expres, maar hij vergat mij dan te antwoorden en dan maakte ik mij zorgen. Zijn telefoon stond dan op ‘stil’ en ik kon hem soms met geen mogelijkheid bereiken. Toen bedacht ik iets waardoor er altijd een alarm af zou gaan als het dringend was – ook als zijn telefoon niet ‘op geluid’ stond. Verrassend genoeg is zijn zoon blij met de app: hij weet dat zijn vader het alleen gebruikt als het echt belangrijk is.

Helaas voor ons is de app alleen nog maar te downloaden in Amerika.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock