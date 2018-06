Vaderdagcadeautjes onder de 30 euro waar elke vader blij van wordt

Op 17 juni is het weer de dag dat we alle vaders met nóg meer liefde mogen overladen dan we anders al doen. Daar past vaak een presentje bij, maar dat is soms nog knap lastig.

Gelukkig hebben wij een aantal hebbedingetjes uitgezocht dat je heel wat cadeaustress gaat besparen.

Cadeautjesjacht

Sokken hebben onze vaders onderhand al genoeg dus wordt het tijd voor eens een ander cadeau. Wat dacht je van een nieuwe hippe leesbril of een nagelverzorging set speciaal voor mannen? Scoor ze hier:

Beeld: iStock