Op vakantie of niet? Zo staat het er nú voor met de regels (in heel Europa)

Op het moment van publiceren is er nog geen toestemming om met z’n allen massaal naar het buitenland te vluchten om toch nog te genieten van een zomervakantie. Maar wat mag er wél en wat zijn precies de regels in je favoriete vakantieland? Libelle zet het voor je op een rij.

Hoewel het er steeds meer naar uitziet dat Nederlanders dit jaar lekker vakantie in eigen moeten land vieren, zijn onze buurlanden al stap voor stap aan het versoepelen. Dit is hoe het er nu voor staat.

Voor nu zeggen we nog dag tegen wijnen in Frankrijk, pasta’s eten in Italië en zonnen op de Spaanse stranden. Er is op dit moment nog geen groen licht vanuit het kabinet om de (zomer)vakantie in het buitenland door te laten gaan. Een definitief antwoord volgt trouwens nog, maar daarvoor wacht minister Blok van Buitenlandse Zaken eerst nog de ontwikkelingen rondom het coronavirus af.

Een kleine geruststelling: er zit haast achter het bepalen van het definitieve reisadvies. “We overleggen hier en internationaal. Ik realiseer me dat mensen willen weten wat ze kunnen doen. We laten het echt niet bewust onderop de stapel liggen. Mijn inzet is om dat tijdig voor de zomer te doen, maar de ontwikkeling van het virus is allesbepalend”, legt Blok uit.

Regels in andere landen

Hoe staat het er nu voor in onze buurlanden? Hierbij een kort overzicht.

België

Versoepeling voor het vakantieverkeer van en naar België is nu nog niet aan de orde. Hoewel het voor families waarschijnlijk makkelijker wordt om elkaar te bezoeken, moet het toerisme voorlopig nog even wachten. Plan dus nog geen weekendje Antwerpen of uitwaaien aan de Belgische kust.

Duitsland

De Duitse regering wil het liefst dat vanaf 15 juni toerisme in Europa weer mogelijk is. Wie weet geven ze zelf al het goede voorbeeld. Als het coronavirus onder controle blijft, betekent het dat vakanties in Duitsland weer mogelijk zouden zijn.

Frankrijk

Na vandaag komt er meer duidelijkheid over welke (versoepelende) maatregelen in Frankrijk gelden. Er zijn politici die het land weer willen opengooien voor toerisme, maar óf het ook echt gebeurt is niet zeker.

Griekenland

De Grieken zien het wel zitten om toeristen toe te laten. De regels worden ook daar versoepeld, maar de regels die gelden, zijn nog vrij streng. Hoe ze dat willen combineren met het toerisme is nog niet bekend.

Italië

Het gaat iets beter in het zwaar getroffen Italië. Vanaf 3 juni zijn buitenlandse toeristen zelfs weer welkom, maar die moeten wel eerst 2 weken in quarantaine.

Portugal

Portugal is een voorloper, want toeristen zijn alweer welkom in het land. Er zijn extra gezondheidscontroles op de vliegvelden, maar meteen in quarantaine gaan is niet nodig.

Spanje

Ook Spanje opent de deuren weer na een lange lockdown. Vanaf half juli start het toerisme namelijk weer op en wordt de verplichte quarantaine voor buitenlandse bezoekers afgeschaft.

De kans zit er dik in dat een vakantie dit jaar binnen de eigen landsgrenzen valt. Met mooi weer is dat natuurlijk helemaal geen straf. Maar waar moet je dan eigenlijk op letten? Libelle’s Floor heeft drie handige tips. Zo kun je onbezorgd op vakantie – ook in eigen land:

Bron: De telegraaf. Beeld: iStock