Vakantie aan het plannen? Dít zijn de veiligste bestemmingen ter wereld

Ben jij al druk bezig met het plannen van je volgende tripje? Dan kan het geen kwaad om de kersverse ‘Travel Risk Map’ erbij te pakken. Op dit lijstje staat namelijk een handig overzicht van de veiligste én gevaarlijkste landen om naartoe te reizen in 2020.

Het lijstje is samengesteld door hulporganisatie International SOS en is gebaseerd op een aantal belangrijke factoren zoals politiek geweld, sociale onrust, criminaliteit, verkeersveiligheid, medische mogelijkheden én mogelijke natuurrampen. Nieuwsgierig naar de best scorende landen? Scroll dan vooral even naar beneden!

1. IJsland

2. Noorwegen

3. Finland

4. Denemarken

5. Zwitserland

6. Luxemburg

7. Slovenië

8. Andorra

9. Spitsbergen

10. Groenland

Bron: International SOS. Beeld: iStock