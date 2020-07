Op vakantie naar een coronagebied? Dan kan je zóveel loon kosten

Ga jij op vakantie naar een coronagebied waar code oranje geldt? Of was het code geel toen je vertrok, maar veranderde dat toen je op bestemming was? Dít is wat dat betekent voor je loon.

Het kan je namelijk flink wat geld kosten.

Coronagebieden

Veel bedrijven worstelen met dezelfde vraag. Wat te doen met medewerkers die naar coronagebieden zijn afgereisd? Richtlijnen vanuit de overheid zijn er nog niet. En dus mag iedere werkgever zelf bepalen hoe zo’n situatie wordt aangepakt.

Oranje gebieden

Wanneer je net terugkomt van een vakantie uit een oranje gebied, wordt je gevraagd om twee weken in quarantaine te gaan. In oranje gebieden zijn namelijk alleen noodzakelijke reizen toegestaan. In landen als Zweden, Kroatië en Ierland geldt dit advies momenteel.