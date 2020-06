Toch op vakantie deze zomer? Dít wordt het weer in Europa

Reizen naar een aantal landen in Europa lijkt tóch mogelijk deze zomer, mits we letten op de veiligheidsrisico’s.

Maar waar kun je nu het beste je tentje opzetten als je geen zin hebt in een bui of lage temperaturen?

Zuid-Europa

De zomerperiode begint in Zuid-Europa wisselvalliger dan normaal. Regelmatig trekken er regen- en onweersbuien over Portugal, Spanje, de Balearen, Zuid-Frankrijk, Italië, Kroatië en Griekenland. Juni en begin juli zullen daardoor iets natter en kouder zijn dan andere jaren, maar vooralsnog zal er zéker fijn zomerweer zijn. Het klimaat is daar immers warmer, zonniger en droger dan in Nederland.

“Zo verlopen de meeste dagen in de Algarve in Portugal, aan de zuidelijke costa’s in Spanje, op de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee (zoals Kos en Rhodos) en op Kreta zonnig en droog”, vertelt Jaco van Wezel, meteoroloog van Weeronline.