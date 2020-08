Vakantie in eigen land? Op déze plek schijnt de zon het meest

Als je dit jaar op vakantie gaat in eigen land, wil je natuurlijk wel volop kunnen genieten van de zon. Helemaal vanwege het wisselvallige weer van Nederland.

Op één plek, of eigenlijk waddeneiland, schijnt de zon het allermeest.

Aan de kust

Nederland is een klein land, maar toch kan het aantal zonuren behoorlijk verschillen. Zo schijnt de zon op sommige plekken 1500 uur per jaar, terwijl-ie op andere plekken wel meer dan 1750 uur schijnt.

De beste tip: voor de meeste kans op zon kun je het beste naar de kust gaan. Daar schijnt het vaakst de zon, al waait het er ook harder. Dit heeft met elkaar te maken. Aan zee waait het harder, waardoor de wolken sneller voorbij zijn.

Lekker uitwaaien

Maar het waddeneiland Texel spant de kroon. Daar schijnt de zon namelijk het meest. Dit eiland is dan ook samen met het zuidwesten van Zeeland de zonnigste plek van Nederland. Ook dit heeft met de stand van de wind te maken. In Nederland waait de wind meestal uit het zuidwesten. Bij Texel ligt de zee aan de zuidwestkant, terwijl bij de andere waddeneilanden het vasteland daar ligt. Op het vasteland ontstaan meer wolken en deze waaien wel naar de andere waddeneilanden.

De minste zonuren in Nederland vind je in de gebieden die ver van de kust af liggen, zoals de Achterhoek. Daar schijnt de zon ‘slechts’ 1500 uur per jaar. Dit is 250 uur minder dan op de zonnige plekken aan de kust.

Warmste plek

Maar het meest aantal zonuren staat niet gelijk aan de warmste plekken van Nederland. Aan zee kan het namelijk best hard waaien, wat voor een koele lucht zorgt. Daardoor komen tropische dagen in de kustprovincies minder vaak voor dan in oostelijke provincies. Als de wind vanaf het relatief koude zeewater komt, neemt het de koele lucht namelijk mee. Een zonnetje is dan lekker, maar heel warm hoeft het niet te zijn.

Dus ben je een echte koukleum? Dan kun je beter niet naar het aantal zonuren kijken. In de zomer is het in het zuidoosten van Nederland namelijk het warmst.

Bron: KNMI, Roots, Weeronline. Beeld: iStock