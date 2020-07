Vakantie in Europa: dit zijn de ‘gevaarlijkste’ plekken om nu te bezoeken

Het was tijden onzeker of een zomervakantie er wel in zat door de corona-uitbraak in Europa. Inmiddels zijn de eerste vluchten naar het buitenland gemaakt en vertrekken Nederlanders toch naar de zon. Maar het corona-gevaar is nog niet geweken. De volgende plekken kun je nu het beste vermijden.

Hoewel het ernaar uitziet dat het coronavirus onder controle is, worden er door heel Europa dagelijks nieuwe besmettingen gemeld. Als je beslist om samen met je gezin, familie of vrienden op vakantie te gaan, is het verstandig om van tevoren even te checken welke gebieden op ‘oranje’ staan en alleen bedoeld zijn voor noodzakelijke reizen.

De ‘gevaarlijkste’ plekken in Europa

Iedere dag brengen het RIVM en het Ministerie van Buitenlandse Zaken de gevaarlijke gebieden in kaart. Zo wordt momenteel afgeraden om naar Aragón en Catalonië (Spanje), Leicester en Bradford (Engeland) en Oberösterreich (Oostenrijk) af te reizen. Ook staan Alentejo en Algarve (Portugal) in dit lijstje. Oranje op de kaart betekent dat er drie keer zoveel besmettingen in die gebieden voorkomen dan in Nederland.