Vakantie voor de boeg? Dan zijn déze gratis apps onmisbaar

Heerlijk: in een groot deel van het land is de zomervakantie officieel begonnen. Ga je er lekker op uit de komende weken? Déze apps besparen je een hoop uitzoekwerk en stress.

En ze zijn ook nog eens hartstikke gratis.

Altijd handig, maar in deze gekke tijd praktisch onmisbaar. In de Reisapp van BuZa vind je onder meer het actuele reisadvies van je bestemming. Maar ook informatie over wat je kunt doen bij noodgevallen en de contactgegevens van alle Nederlandse ambassades.

2. Flush

Weinig zo vervelend als hoognodig moeten plassen en geen toilet in de buurt kunnen vinden. In de Flush-app staan maar liefst 190.000 openbare toiletten in Europa. Zo weet je altijd waar de dichtstbijzijnde wc is.

3. Packpoint

Nog een app in de categorie ‘razend handig’: Packpoint. Vul in de app in wat voor reis je op de planning hebt staan en de app maakt voor jou een checklist met alles wat je niet mag vergeten. Vervolgens kun je ook zelf weer dingen toevoegen aan de lijst.

4. ACSI Campings Europa-app

Wordt het een kampeervakantie deze zomer, maar ben je er nog niet helemaal uit welke camping(s) je gaat bezoeken? Dan biedt deze app uitkomst. Je vindt er onder meer beoordelingen en foto’s van zo’n 9.000 campings.

5. Tripadvisor, Yelp of TheFork (of allemaal)

Plof je liever niet op een terras neer voor je weet hoe andere reizigers het restaurant beoordelen? Zorg dan dat je 1 van deze vergelijkingsapps op je telefoon hebt staan. Al is het soms natuurlijk juist hartstikke leuk om gewoon een tentje uit te proberen. Wie weet word je positief verrast.

6. Google Translate

Ben je al jaren op zoek naar een talenknobbel, maar heb je ‘m nog altijd niet gevonden? Dan is Translate je redder in nood. Typ een zin of woord of praat tegen je telefoon en voilà: de zin rolt er zo in het Frans, Spaans of Italiaans uit. Ook handig: met je camera kun je ook een foto maken van de zin die je graag wilt vertalen, waarna de app precies dat voor je doet.

Pik je wél zo een nieuwe taal op? Ga dan aan de slag met DuoLingo en maak jezelf in een mum van tijd verstaanbaar in de taal van jouw vakantieland.

7. First Aid

Deze app gebruik je liever niet, maar het kan nooit kwaad om ‘m op je toestel te hebben. Ook als je al een EHBO-cursus hebt gedaan.

Leuke apps

En naast handige apps zijn er vooral ook heel veel leuke apps. Met Audible (of een andere luisterboekenapp) geniet je onderweg van een audioboek – al moet je wel een abonnement afsluiten. Handig als je snel wagenziek wordt, bijvoorbeeld. Ook heel leuk is de app Journi. Daarmee maak je een reisverslag van de vakantie met onder meer foto’s en tekst. Eenmaal weer thuis kun je het dagboek vervolgens laten drukken.

Zo vind je ook zonder internet de weg op jouw vakantiebestemming:

Bron: AD & Momondo. Beeld: iStock