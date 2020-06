Vakantie in Nederland: déze temperaturen kunnen we verwachten in de zomer van 2020

Zou je naar een zonnig Spanje, Frankrijk, Italië, of waar dan ook gaan deze zomer, maar heb je toch besloten maar in Nederland te blijven? Dan ben je vast benieuwd welk zomers weer je te wachten staat.

De verwachting voor de zomervakantie heeft veel overeenkomsten met het weer in de zomer van 2018, zo laat Jaco van Wezel van Weeronline weten. Toen kregen we te maken met langdurige zomerse warmte, ernstige droogte en enkele flinke hittepieken.

Hittegolven en onweersbuien

“Zowel in juli als augustus zullen droge dagen dit jaar waarschijnlijk overheersen. De wind waait meestal uit het oosten en dat levert veel zomerse dagen en zonneschijn op. Vaak ligt de temperatuur op een, voor vakantievierders, aangenaam niveau van 25-30 graden. Leg die zwembroek dus alvast maar klaar!”, grapt Van Wezel.

Wanneer de wind de zuidoosthoek opzoekt, kan het gemakkelijk tot boven 30 graden worden. Meerdere hittegolven en extreme temperaturen van 35-40 graden zijn zelfs niet uitgesloten. Wellicht wordt dit op het einde van de dag wel afgekoeld met een lokale regen- of onweersbui.

Tóch hebben we ondanks deze hoge temperaturen ook nog kans op Hollandse wisselvalligheid tijdens ons weekje vakantie in eigen land. Wanneer de wind tijdelijk vanaf de Noordzee waait, kunnen we regen krijgen, blijft de middagtemperatuur in de kustprovincies steken rond 20 graden maar landinwaarts kan het ook dan nog gemakkelijk 25 graden worden.

Zeetemperatuur

Het zeewater is niet verkeerd deze zomer: door de warmte kan de zee in augustus opgewarmd zijn tot 20 graden of meer. Het verschil met de luchttemperatuur is dan zeer klein, waardoor het water aanvoelt als een warm bad. Vier je geen vakantie aan de zee, maar in eigen tuin? Dan moet je rekening houden met geel gras, lege bomen en dorstige plantjes. De droogte die we in april hebben meegemaakt, zal namelijk doorzetten deze zomer.

Libelle’s Floor geeft nog 3 handige tips voor de onbezorgde vakantie in eigen land:

Bron: Weeronline. Beeld: iStock