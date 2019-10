Met je viervoeter op vakantie: deze reisaanbieder betáált je ervoor

Je trouwe viervoeter achterlaten wanneer je op vakantie gaat, is natuurlijk nooit leuk. Maar wat als we zeggen dat er een baan bestaat waarbij je met je viervoeter in een vakantiehuisje mag verblijven en er zelfs voor betaald krijgt?

Het Britse Snaptrip is op zoek naar baasjes die met hun hond vakantiehuizen in Groot-Brittannië willen uitproberen. Dreamjob, anyone?

Er is nog plek

De website biedt meer dan 36.000 cottages speciaal voor honden en hun baasjes aan. Ondertussen zijn er al 10 mensen uitgekozen die 10 van die huisjes mogen komen testen. Maar er is nog plek voor 2 baasjes.

Review schrijven

Alle onkosten worden vergoed en het enige wat de baasjes moeten doen, is checken of het huisje en de omgeving ideaal zijn om het viervoeters naar hun zin te maken. Na afloop is het de bedoeling dat zij een review schrijven van 500 woorden met een paar gezellige foto’s. En dat in ruil voor 300 pond (337 euro).

Voorwaarden

Zie je dat wel zitten? Dan zou je aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: Snaptrip is op zoek naar een hondje tussen 6 maanden en 3 jaar oud, en naar een hondje tussen de 4 en de 10 jaar oud. De hondjes moeten van reizen houden, gezond zijn, fotogeniek zijn (uiteraard) en de baasjes moeten oog hebben voor detail.

Zie je dit wel zitten? Je kunt je hier aanmelden als zogenaamde ‘furrfluencer’.

