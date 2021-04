Als er iets is waar veel mensen op dit moment behoefte aan hebben, dan is het aan níet thuis zitten. Helaas is het te laat om je nog op te geven voor de proefvakantie naar het Griekse eiland Rhodos (want deze week). Maar opgeven voor het Spaanse eiland Gran Canaria kan vanaf 19 april en er is nóg een lichtpuntje: de kans bestaat dat Griekenland binnenkort aan het lijstje van potentiële vakantielanden* wordt toegevoegd.

Griekenland wil namelijk af van de quarantaineplicht voor toeristen uit de rest van de Europese unie.

Op dit moment is het nog zo dat Europeanen die naar Griekenland gaan, een week in zelfisolatie moeten na aankomst. Een pittige maatregel, want dit betekent dat je eigenlijk minimaal twee weken een vakantie moet boeken, wil je nog een beetje van het land kunnen genieten. Volgens Griekse media doet de Griekse regering er momenteel alles aan om deze maatregel op te kunnen heffen. Het liefst al vanaf komende maandag.

Toerisme erg belangrijk voor Griekenland

Dit betekent niet dat vakantiegangers straks zomaar naar Griekenland kunnen afreizen. Zo moeten ze ingeënt zijn tegen corona of een negatieve corona-uitslag kunnen laten zien. Ook willen de autoriteiten steekproefsgewijs reizigers gaan testen. Dat de regering er zo’n haast achter zet, is begrijpelijk. Toerisme is namelijk een belangrijke sector voor de Griekse economie. Het was eigenlijk de bedoeling dat de maatregelen voor buitenlandse bezoekers op 14 mei zouden worden versoepeld, maar de kans is groot dat dit nu nog eerder gaat gebeuren. Voordat het zo ver is, moeten experts eerst nog wel groen licht geven voor het plan van de Griekse regering. De hoop is dat dit vrijdag zal gebeuren.

Quarantaineplicht

Vandaag werd ook bekend gemaakt dat er per 15 mei een quarantaineplicht komt voor mensen die vanuit een risicogebied naar Nederland reizen. Ingewijden melden dat het demissionaire kabinet hier morgen een besluit over gaat nemen. Het is nu al de bedoeling dat reizigers uit risicolanden tien dagen in quarantaine gaan, maar veel mensen houden zich daar niet aan.

*Verenigde Staten, Israël, het Verenigd Koninkrijk, Servië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Geen vakantie? Niet getreurd: zó haal je het vakantiegevoel gewoon in huis:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Nieuws. NOS. Beeld: Getty Images.